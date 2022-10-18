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Врач Надаля рассказал, в чем секрет успеха Рафы
Сколько же ещё будет блистать испанец в топах мирового рейтинга АТР
Фото: The North East Affairs
Анхель Руис Которро, многолетний доктор 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, ответил на вопрос, в чём заключается секрет спортивного долголетия 36-летнего теннисиста.
"Думаю, секрет в упорном труде, любви к спорту, стремлении совершенствоваться каждый день и наличии выдающихся физических качеств, необходимых для тенниса. Он вошёл в историю спорта. И он продолжает радовать нас", — приводит слова медика El Comercio.
В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира "Большого шлема", а именно Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос".
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