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Ник Кирьос показал фото со своей девушкой
Настоящая команда
Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новое фото со своей возлюбленной Костен Хатци.
"Так выглядит команда", — подписал снимок Кирьос.
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