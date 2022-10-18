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Ник Кирьос показал фото со своей девушкой

Теннис
(2 голосов)

Настоящая команда

Ник Кирьос показал фото со своей девушкой

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новое фото со своей возлюбленной Костен Хатци.

"Так выглядит команда", — подписал снимок Кирьос.

Ник Кирьос показал фото со своей девушкой - изображение 1

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В статье: Ник Кирьос
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