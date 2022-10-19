Каролин Гарсия совершила камбек и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе "Панамерикан Теннис Сентер. Акрон Стадиум" состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 29-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия (10-й номер рейтинга) и 31-летняя представительница Канады Ребекка Марино (80-й номер рейтинга).

Каролин Гарсия - Ребекка Марино 6:7 (2), 6:3, 7:6(5)

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

На счету Марино 24 подачи навылет, девять двойных ошибок и один из четырёх (25%) реализованных брейк-пойнт. У её оппонентки из Франции – 12 эйсов, пять двойных ошибок и два из 10 (20%) реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге соперницей Гарсии станет победительница пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Слоан Стивенс (США).