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Марта Костюк покидает турнир в Гвадалахаре во втором круге

Теннис
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Украинская теннисистка не смогла выиграть ни единого сета

Марта Костюк покидает турнир в Гвадалахаре во втором круге

Фото: The New Yorker

Новина українською

Марта Костюк не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Мексике. Украинская теннисистка уступила представительнице Греции Марии Саккари.

Гвадалахара, Мексика
Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 4:6, 4:6

Матч длился около двух часов. За это время украинка подала семь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 2 из 13 заработанных брейк-поинтов. Греческая теннисистка выполнила три подачи навылет, четыре раза ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.

На следующей неделе Марта сыграет на турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).

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В статье: Марта Костюк
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