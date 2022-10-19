Марта Костюк покидает турнир в Гвадалахаре во втором круге

Марта Костюк не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Мексике. Украинская теннисистка уступила представительнице Греции Марии Саккари.

Гвадалахара, Мексика

Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 4:6, 4:6

Матч длился около двух часов. За это время украинка подала семь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 2 из 13 заработанных брейк-поинтов. Греческая теннисистка выполнила три подачи навылет, четыре раза ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.

На следующей неделе Марта сыграет на турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).