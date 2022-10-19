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Марта Костюк покидает турнир в Гвадалахаре во втором круге
Украинская теннисистка не смогла выиграть ни единого сета
Фото: The New Yorker
Марта Костюк не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Мексике. Украинская теннисистка уступила представительнице Греции Марии Саккари.
Гвадалахара, Мексика
Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 4:6, 4:6
Матч длился около двух часов. За это время украинка подала семь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 2 из 13 заработанных брейк-поинтов. Греческая теннисистка выполнила три подачи навылет, четыре раза ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.
На следующей неделе Марта сыграет на турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).
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