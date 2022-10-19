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47 ракетка мира прибыла на турнир в Гвадалахаре на вертолете
Неожиданно
Фото: sport.ru
47-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о необычном виде транспорта, на котором она добралась до Гвадалахары, где на этой неделе стартовал турнир категории WTA-1000.
"На 10-й минуте полёта дверь вертолёта открылась. Я сходила с ума. Парни сзади сходили с ума, потому что я сидела впереди. Пилот говорил: "Всё в порядке. Всё в порядке (смеётся)"", – приводит слова Векич WTA Insider в своём "твиттере".
16 октября 26-летняя хорватка уступила в финале хардового турнира WTA-500 в Сан-Диего (США) первой ракетке мира, представительнице Польши Иге Швёнтек.
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