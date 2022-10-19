  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 47 ракетка мира прибыла на турнир в Гвадалахаре на вертолете
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

47 ракетка мира прибыла на турнир в Гвадалахаре на вертолете

Теннис
(1 голосов)

Неожиданно

47 ракетка мира прибыла на турнир в Гвадалахаре на вертолете

Фото: sport.ru

Новина українською

47-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о необычном виде транспорта, на котором она добралась до Гвадалахары, где на этой неделе стартовал турнир категории WTA-1000.

"На 10-й минуте полёта дверь вертолёта открылась. Я сходила с ума. Парни сзади сходили с ума, потому что я сидела впереди. Пилот говорил: "Всё в порядке. Всё в порядке (смеётся)"", – приводит слова Векич WTA Insider в своём "твиттере".

16 октября 26-летняя хорватка уступила в финале хардового турнира WTA-500 в Сан-Диего (США) первой ракетке мира, представительнице Польши Иге Швёнтек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде