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Завацкая вышла во второй круг турнира в Португалии

Теннис
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Украинка провела неплохой матч

Завацкая вышла во второй круг турнира в Португалии

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира ITF в Лоле.

Завацкая обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро.

Португалия, Лоле. Одиночный разряд. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 2:0 (6:3, 6:3)

Следующей соперницей Катарины станет Элени Христофи из Греции.

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В статье: Катарина Завацкая
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