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Завацкая вышла во второй круг турнира в Португалии
Украинка провела неплохой матч
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира ITF в Лоле.
Завацкая обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро.
Португалия, Лоле. Одиночный разряд. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 2:0 (6:3, 6:3)
Следующей соперницей Катарины станет Элени Христофи из Греции.
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