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Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1999 года, которая сыграет в одиночном и парном разряде Итогового чемпионата

Теннис
(1 голосов)

Американка не перестает удивлять

Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1999 года, которая сыграет в одиночном и парном разряде Итогового чемпионата

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой (18 лет и 7 месяцев) с 1999 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, чтобы побороться за титул на турнире сразу в обоих разрядах (одиночном и парном).

Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:

Ига Швёнтек (Польша);

Онс Жабер (Тунис);

Джессика Пегула (США);

Каролин Гарсия (Франция).

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В статье: Кори Гауфф
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