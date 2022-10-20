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Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1999 года, которая сыграет в одиночном и парном разряде Итогового чемпионата
Американка не перестает удивлять
фото - rolandgarros.com
Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой (18 лет и 7 месяцев) с 1999 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, чтобы побороться за титул на турнире сразу в обоих разрядах (одиночном и парном).
Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:
Ига Швёнтек (Польша);
Онс Жабер (Тунис);
Джессика Пегула (США);
Каролин Гарсия (Франция).
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