Новак Джокович может пропустить турнир в Париже

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить хардовый турнир категории "Мастерс" в Париже (Франция). Об этом сообщил тренер теннисиста Горан Иванишевич.

"Понятно, что он точно сыграет в Турине, но остаётся вопрос, поедет ли он до этого в Париж", — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.

В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).