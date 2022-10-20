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Новак Джокович может пропустить турнир в Париже
Серб пока не принял решение
Фото: ATP Tour
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить хардовый турнир категории "Мастерс" в Париже (Франция). Об этом сообщил тренер теннисиста Горан Иванишевич.
"Понятно, что он точно сыграет в Турине, но остаётся вопрос, поедет ли он до этого в Париж", — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.
В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).
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