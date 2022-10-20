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Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене
Австриец поборется за титул
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга соревнований Тим обыграл шестого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло.
Доминик Тим - Франсиско Серундоло 6:1, 1:6, 7:5
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Тим трижды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Серундоло подал три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял три подачи соперника.
За выход в полуфинал турнира в Антверпене Тим сыграет с первый сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем.
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