Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга соревнований Тим обыграл шестого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло.

Доминик Тим - Франсиско Серундоло 6:1, 1:6, 7:5

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Тим трижды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Серундоло подал три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял три подачи соперника.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Тим сыграет с первый сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем.