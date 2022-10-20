Чемпион Итогового турнира АТР получит рекордную суму призовых

Победитель Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября, получит рекордную для тенниса сумму. Об этом пишет Tennis365.

Сообщается, что за победу на турнире победитель получит $ 4,7 млн, что является рекордной суммой для тенниса. А любой игрок, выигравший все три матча на групповом этапе, заберёт около $ 1,5 млн. Игрок, исполнивщий роль резервиста на турнире, получит $ 150 тыс.

Сейчас рекорд по сумме призовых, полученных за один турнир, принадлежит Эшли Барти, которая за победу на Итоговом чемпионате WTA получила $ 4,42 млн.

На данный момент на Итоговый турнир ATP отобрались:

Новак Джокович (Сербия);

Карлос Алькарас (Испания);

Рафаэль Надаль (Испания);

Каспер Рууд (Норвегия);

Стефанос Циципас (Греция).

Действующим победителем Итогового турнира ATP является немец Александр Зверев.