Кори Гауфф в 1/8 финала легко справилась с Мартиной Тревизан

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований пятая сеяная Гауфф нанесла поражение итальянке Мартине Тревизан.

Кори Гауфф - Мартина Тревизан 6:0, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Гауфф дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Тревизан не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре Гауфф сыграет с победительницей матча между представительницей Беларуси Викторией Азаренко и 13-й сеяной американкой Мэдисон Кис.