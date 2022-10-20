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Кори Гауфф в 1/8 финала легко справилась с Мартиной Тревизан

Теннис
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Американка не испытала проблем

Кори Гауфф в 1/8 финала легко справилась с Мартиной Тревизан

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований пятая сеяная Гауфф нанесла поражение итальянке Мартине Тревизан.

Кори Гауфф - Мартина Тревизан 6:0, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Гауфф дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Тревизан не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре Гауфф сыграет с победительницей матча между представительницей Беларуси Викторией Азаренко и 13-й сеяной американкой Мэдисон Кис.

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В статье: Кори Гауфф
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