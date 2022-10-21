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Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий круг турнира в Гвадалахаре

Теннис
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Наша теннисистка все ближе к титулу

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий круг турнира в Гвадалахаре

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В матче второго круга наша соотечественница в дуэте с Еленой Остапенко из Латвии, обыграли тандем Линда Фругвиртова/Кайя Канепи (Чехия/Эстония).

Матч длился 1 час и 12 минут. За это время Киченок и Остапенко 1 подачу на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов. В свою очередь их соперницы выполнили 1 эйс, сделали 6 двойных и отыграли 9 из 11 брейков.

Гвадалахара. Второй круг

Людмила Киченок/Алена Остапенко – Линда Фругвиртова/Кайя Канепи – 3:6, 6:1, 10-5

В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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