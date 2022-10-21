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Стефанос Циципас: На US Open одно из худших свои выступлений за карьеру
Тогда теннисист уступил на старте соревнований
Фото: Roland-Garros
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал своё выступление на Открытом чемпионате США 2022 года. Тогда Циципас в первом круге сенсационно проиграл Даниэлю-Элаи Галану со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.
"Я бы сказал, что тогда случились эмоциональные качели. Всё началось на US Open, где я показал, возможно, одно из худших свои выступлений за карьеру. В том матче я вообще не был сам собой на корте", — приводит слова Стефаноса Tennis World USA, ссылаясь на SVT.
На Australian Open 2022 года Стефанос Циципас проиграл в полуфинале, на "Ролан Гаррос" — в четвёртом раунде, на Уимблдонском турнире — в третьем.
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