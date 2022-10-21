  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ник Кирьос досрочно завершил сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ник Кирьос досрочно завершил сезон

Теннис
(1 голосов)

Австралийский теннисист снялся с турнира в Базеле

Ник Кирьос досрочно завершил сезон

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира в Базеле. Ранее стало известно, что он не сыграет на "Мастерсе" в Париже из-за травмы колена. Кирьос завершил сезон в одиночном разряде.

Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира "Большого шлема" на Уимблдоне.

Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ник Кирьос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде