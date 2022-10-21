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Ник Кирьос досрочно завершил сезон
Австралийский теннисист снялся с турнира в Базеле
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира в Базеле. Ранее стало известно, что он не сыграет на "Мастерсе" в Париже из-за травмы колена. Кирьос завершил сезон в одиночном разряде.
Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира "Большого шлема" на Уимблдоне.
Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.
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