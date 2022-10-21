Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим обыграл Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Антверпене
Австриец провел очень сложный матч
Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
Встреча прошла на центральном корте стадиона "Лотто Арена" на хардовом покрытии.
Доминик Тим - Хуберт Хуркач 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4)
Австриец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Хуберта Хуркача 17 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале Доминик Тим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в другом матче 1/4 финала разгромил Йосихито Нисиоку — 6:0, 6:2.
Популярное сейчас
- ЛНЗ вырывает победу, Скорук и Кремень порадовали голами. Таблица и результаты тура Первой лиги
- На россии заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста украинской армией
- Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО