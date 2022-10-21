Доминик Тим обыграл Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

Встреча прошла на центральном корте стадиона "Лотто Арена" на хардовом покрытии.

Доминик Тим - Хуберт Хуркач 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4)

Австриец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Хуберта Хуркача 17 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Доминик Тим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в другом матче 1/4 финала разгромил Йосихито Нисиоку — 6:0, 6:2.