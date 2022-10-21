Международное агентство по честности отреагировало на информацию о допинге у Симоны Халеп

Международное агентство по честности (ITIA) подтвердило, что румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отстранена от соревнований. Спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства.

Румынка воспользовалась правом провести повторный анализ. Пока не будет объявлен результат пробы B, теннисистка не сможет выступать на профессиональном уровне.

Напомним, Симона Халеп не проводила матчей с Открытого чемпионата США, где она уступила в первом круге.