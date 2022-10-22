Киченок и Остапенко проиграли в четвертьфинале Гвадалахары

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли в матче 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В поединке за право сыграть в полуфинале соревнований украино-латвийский дуэт уступил представительницам Чехии.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Людмила и Елена имеют в активе 0 эйсов, а в пассиве – 7 двойных ошибок.

Гвадалахара, Мексика

17-23 октября

Хард

Призовой фонд – 2,5 млн. дол.

Парный разряд

1/4 финала

Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Барбора Крейчикова/ Екатерина Синякова (Чехия)

6:3, 5:7, 3-10