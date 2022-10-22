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Киченок и Остапенко проиграли в четвертьфинале Гвадалахары
Победы впереди
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли в матче 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В поединке за право сыграть в полуфинале соревнований украино-латвийский дуэт уступил представительницам Чехии.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Людмила и Елена имеют в активе 0 эйсов, а в пассиве – 7 двойных ошибок.
Гвадалахара, Мексика
17-23 октября
Хард
Призовой фонд – 2,5 млн. дол.
Парный разряд
1/4 финала
Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Барбора Крейчикова/ Екатерина Синякова (Чехия)
6:3, 5:7, 3-10
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