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Стали известны все участники Итогового турнира WTA

Теннис
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Турнир стартует в последний день октября

Стали известны все участники Итогового турнира WTA

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Определились все участницы Итогового теннисного турнира 2022 года WTA Finals. Наибольшее представительство в соревновании будут иметь США, делегировавшие двух теннисисток. По одной будут представлять Польшу, Тунис, Францию, Грецию и страны-агрессорки.

  1. Ига Швентек (Польша)
  2. Онс Жабер (Тунис)
  3. Джессика Пегула (США)
  4. Коко Гауфф (США)
  5. Арина Сабаленко (беларусь)
  6. Каролин Гарсия (Франция)
  7. Дарья Касаткина (россия)
  8. Мария Саккари (Греция)

Напомним, что действующей победительницей Итогового турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшие сыграют с 31 октября по 7 ноября в Техасе (США). Из участниц WTA Finals 2022 никто его раньше не выигрывал.

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В статье: Каролин Гарсия Арина Соболенко Мария Саккари Дарья Касаткина Онс Жабер Кори Гауфф Ига Швёнтек Джессика Пегула
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