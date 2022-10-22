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Стали известны все участники Итогового турнира WTA
Турнир стартует в последний день октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определились все участницы Итогового теннисного турнира 2022 года WTA Finals. Наибольшее представительство в соревновании будут иметь США, делегировавшие двух теннисисток. По одной будут представлять Польшу, Тунис, Францию, Грецию и страны-агрессорки.
- Ига Швентек (Польша)
- Онс Жабер (Тунис)
- Джессика Пегула (США)
- Коко Гауфф (США)
- Арина Сабаленко (беларусь)
- Каролин Гарсия (Франция)
- Дарья Касаткина (россия)
- Мария Саккари (Греция)
Напомним, что действующей победительницей Итогового турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшие сыграют с 31 октября по 7 ноября в Техасе (США). Из участниц WTA Finals 2022 никто его раньше не выигрывал.
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