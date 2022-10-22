Стали известны все участники Итогового турнира WTA

Определились все участницы Итогового теннисного турнира 2022 года WTA Finals. Наибольшее представительство в соревновании будут иметь США, делегировавшие двух теннисисток. По одной будут представлять Польшу, Тунис, Францию, Грецию и страны-агрессорки.

Ига Швентек (Польша) Онс Жабер (Тунис) Джессика Пегула (США) Коко Гауфф (США) Арина Сабаленко (беларусь) Каролин Гарсия (Франция) Дарья Касаткина (россия) Мария Саккари (Греция)

Напомним, что действующей победительницей Итогового турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшие сыграют с 31 октября по 7 ноября в Техасе (США). Из участниц WTA Finals 2022 никто его раньше не выигрывал.