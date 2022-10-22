АТР. Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Стокгольме

Стокгольм (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в столице Швеции. Там ему будет противостоять датчанин Хольгер Руне.

Это уже второй выход Циципаса в финал стокгольмского турнира – в 2018 году Стефаносу удалось там обыграть латвийца Эрнестса Гулбиса. Для Руне же предстоящий финал станет лишь третьим в карьере: один из предыдущих он выиграл, второй – проиграл.

Крытые корты, хард

Стефанос Циципас (Греция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

6:2|6:2

Хольгер Руне (Дания) – Алекс де Минаур (Австралия)

4:6|7:6|7:5