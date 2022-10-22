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АТР. Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Стокгольме
Второй финалист – датчанин Хольгер Руне
Фото: Roland-Garros
Стокгольм (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в столице Швеции. Там ему будет противостоять датчанин Хольгер Руне.
Это уже второй выход Циципаса в финал стокгольмского турнира – в 2018 году Стефаносу удалось там обыграть латвийца Эрнестса Гулбиса. Для Руне же предстоящий финал станет лишь третьим в карьере: один из предыдущих он выиграл, второй – проиграл.
Крытые корты, хард
Стефанос Циципас (Греция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
6:2|6:2
Хольгер Руне (Дания) – Алекс де Минаур (Австралия)
4:6|7:6|7:5
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