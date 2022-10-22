АТР. Оже-Алиассим вышел в финал Антверпена, Тим проиграл Корде в полуфинале

Антверпен (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим вышел в финал бельгийского турнира. В полуфинальном матче он обыграл француза Ришара Гаске и вышел в решающую стадию в 12-й раз в карьере.

Вторым финалистом турнира в Антверпене стал американец Себастьян Корда, в полуфинале он обыграл австрийца Доминика Тима. Для гражданина США этот финал станет четвертым в карьере.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Ришар Гаске (Франция)

7:6|7:6

Себастьян Корда (США) – Доминик Тим (Австрия)

6:7|6:3|7:6