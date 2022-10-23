Украинская теннисистка Завацкая: Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей, спасибо России

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала обстрелы россией инфраструктуры нашего государства. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей. Спасибо россии за такое освобождения нашей страны" – написала она.

Отметим, что по официальным данным Министерства энергетики Украины россия разрушила около 40% энергетической инфраструктуры.