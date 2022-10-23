  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинская теннисистка Завацкая: Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей, спасибо России
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская теннисистка Завацкая: Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей, спасибо России

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Реалии настоящего

Украинская теннисистка Завацкая: Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей, спасибо России

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала обстрелы россией инфраструктуры нашего государства. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей. Спасибо россии за такое освобождения нашей страны" – написала она.

Отметим, что по официальным данным Министерства энергетики Украины россия разрушила около 40% энергетической инфраструктуры.

Напомним, что ранее определились финалисты турнира в Антверпене.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде