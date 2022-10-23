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Украинская теннисистка Завацкая: Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей, спасибо России
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Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала обстрелы россией инфраструктуры нашего государства. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Ни электричества, ни воды, ни интернета, ни связи с семьей. Спасибо россии за такое освобождения нашей страны" – написала она.
Отметим, что по официальным данным Министерства энергетики Украины россия разрушила около 40% энергетической инфраструктуры.
Напомним, что ранее
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