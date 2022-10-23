ITF. Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира

Лоле (ITF W25), украинская теннисистка Катарина Завацкая добралась до полуфинальной стадии португальского турнира. Сегодня в четвертьфинальном этапе ей удалось обыграть россиянку Мирру Андрееву.

Предстоящий полуфинальный матч станет первым для Завацкой с 2019 года. В предстоящем матче на турнире в Лоле Катарина сыграет с французской теннисисткой Тессой Андрианжафитримо.

Хард.

Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)