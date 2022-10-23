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ITF. Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира
Украинка близка к выходу в финал
Фото: tennisnet
Лоле (ITF W25), украинская теннисистка Катарина Завацкая добралась до полуфинальной стадии португальского турнира. Сегодня в четвертьфинальном этапе ей удалось обыграть россиянку Мирру Андрееву.
Предстоящий полуфинальный матч станет первым для Завацкой с 2019 года. В предстоящем матче на турнире в Лоле Катарина сыграет с французской теннисисткой Тессой Андрианжафитримо.
Хард.
Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)
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