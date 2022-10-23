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ITF. Украинка Олейникова выиграла турнир в Ираклионе
Соперница Александры снялась с финального матча
Фото: Metro
Ираклион (ITF W15), украинка Александра Олейникова приняла участие в финальном матче греческого турнира. Её соперницей стала венгерская теннисистка Ванда Лукаш. В сегодняшнем финале украинка победила благодаря отказу Лукаш.
Это был уже не первый выход Олейниковой в финал Ираклиона в карьере, однако победить ей удалось лишь однажды – в 2018 году. Примечательно, что до зимы 2022 года Александра выступала под флагом Хорватии.
Грунт
Александра Олейникова (Украина) – Ванда Лукаш (Венгрия)
6:4|1:0 (отказ)
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