ITF. Украинка Олейникова выиграла турнир в Ираклионе

Ираклион (ITF W15), украинка Александра Олейникова приняла участие в финальном матче греческого турнира. Её соперницей стала венгерская теннисистка Ванда Лукаш. В сегодняшнем финале украинка победила благодаря отказу Лукаш.

Это был уже не первый выход Олейниковой в финал Ираклиона в карьере, однако победить ей удалось лишь однажды – в 2018 году. Примечательно, что до зимы 2022 года Александра выступала под флагом Хорватии.

Грунт

Александра Олейникова (Украина) – Ванда Лукаш (Венгрия)

6:4|1:0 (отказ)