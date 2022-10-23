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ITF. Завацкая ворвалась в первый финал профессионального турнира с 2019 года
В финале сыграет с Викторией Хименес Касинцевой из Андорры
Фото: Getty Images
Лоле (ITF W25), украинская теннисистка Катарина Завацкая вынесла француженку Тессу Андрианжафитримо в полуфинале португальского турнира. Теперь украинке предстоит сыграть в первом профессиональном финале за три года.
В последний раз Завацкая выходила в решающую стадию турнира еще в июле 2019 года – тогда в финале турнира WTA 125 в Контрексвилле она обыграла норвежку Ульрикке Эйкери. С тех пор Катарине удавалось выходить только в финалы парных соревнований.
Хард
Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)
6:1|6:1
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