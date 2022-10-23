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АТР. 27 ракетка мира Руне вынес Стефаноса Циципаса в финале Стокгольма

Теннис
(1 голосов)

Это второй титул в карьере датчанина

АТР. 27 ракетка мира Руне вынес Стефаноса Циципаса в финале Стокгольма

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Стокгольм (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в столице Швеции. Этот титул стал лишь вторым в профессиональной карьере 19-летнего датчанина.

Руне ранее дважды выходил в финалы (оба раза в текущем сезоне), и один раз победил – в Мюнхене. Циципас же принял участие в семи финалах в текущем сезоне, однако победил лишь в двух: на Мастерсе в Монако и в Мальорке.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция)

6:4|6:4

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В статье: теннис Стефанос Циципас
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