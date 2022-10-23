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АТР. Оже-Алиассим выиграл третий титул в карьере, обыграв Корду в Антверпене
Второй титул Феликса за две недели
Фото: We Are Tennis
Антверпен (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим обыграл в финале бельгийского турнира американца Себастьяна Корду. Этот титул стал вторым для канадца за две недели, и третьим – за всю профессиональную карьеру.
Всего в текущем сезоне Оже-Алиассим поучаствовал в четырех финалах различных турниров – и выиграл три из них. Корда же за всю карьеру сумел выйти в четыре финала. В них у Себастьяна одна победа.
Крытые корты, хард
Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Себастьян Корда (США)
6:3|6:4
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