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АТР. Оже-Алиассим выиграл третий титул в карьере, обыграв Корду в Антверпене

Теннис
(1 голосов)

Второй титул Феликса за две недели

АТР. Оже-Алиассим выиграл третий титул в карьере, обыграв Корду в Антверпене

Фото: We Are Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Антверпен (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим обыграл в финале бельгийского турнира американца Себастьяна Корду. Этот титул стал вторым для канадца за две недели, и третьим – за всю профессиональную карьеру.

Всего в текущем сезоне Оже-Алиассим поучаствовал в четырех финалах различных турниров – и выиграл три из них. Корда же за всю карьеру сумел выйти в четыре финала. В них у Себастьяна одна победа.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Себастьян Корда (США)

6:3|6:4

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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