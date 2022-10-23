Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ITF. Завацкая потерпела поражение в первом финале за три года
Украинка проиграла теннисистке из Андорры
Фото: Getty Images
Лоле (ITF W25), украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение в финале португальского турнира. Её обыграла Виктория Хименес Касинцева из Андорры.
Ранее теннисистки уже дважды встречались, и оба раза побеждала Завацкая. Для Катарины этот финал был первым одиночным с 2019 года. Однако, в текущем сезоне ей дважды удавалось победить в финалах парных турниров.
Хард
Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра)
1:6|4:6
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо застряло посредине, Днепр-1 оторвался. Таблица и результаты тура УПЛ
- Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
- В допинг-пробе Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн