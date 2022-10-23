ITF. Завацкая потерпела поражение в первом финале за три года

Лоле (ITF W25), украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение в финале португальского турнира. Её обыграла Виктория Хименес Касинцева из Андорры.

Ранее теннисистки уже дважды встречались, и оба раза побеждала Завацкая. Для Катарины этот финал был первым одиночным с 2019 года. Однако, в текущем сезоне ей дважды удавалось победить в финалах парных турниров.

Хард

Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра)

1:6|4:6