  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Мария Саккари вышла в финал Гвадалахары, где сыграет с Джессикой Пегулой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Мария Саккари вышла в финал Гвадалахары, где сыграет с Джессикой Пегулой

Теннис
(1 голосов)

В полуфинале обыграла Мари Боузкову

WTA. Мария Саккари вышла в финал Гвадалахары, где сыграет с Джессикой Пегулой

Фото: Action Network

UA-Футбол
Новина українською

Гвадалахара (WTA), греческая теннисистка Мария Саккари победила в полуфинале мексиканского Мастерса чешку Мари Боузкову. В решающем матче ей предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.

Предстоящий финал станет для Саккари четвертым в текущем сезоне и седьмым в карьере. В первых шести финалах Мария одержала всего одну победу. Для Пегулы же это второй финал в году и пятый – в карьере. У нее также всего одна победа.

Открытые корты, хард

Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)

7:6|6:1

Мария Саккари (Греция) – Мари Боузкова (Чехия)

7:5|6:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Мария Саккари Джессика Пегула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде