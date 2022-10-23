WTA. Мария Саккари вышла в финал Гвадалахары, где сыграет с Джессикой Пегулой

Гвадалахара (WTA), греческая теннисистка Мария Саккари победила в полуфинале мексиканского Мастерса чешку Мари Боузкову. В решающем матче ей предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.

Предстоящий финал станет для Саккари четвертым в текущем сезоне и седьмым в карьере. В первых шести финалах Мария одержала всего одну победу. Для Пегулы же это второй финал в году и пятый – в карьере. У нее также всего одна победа.

Открытые корты, хард

Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)

7:6|6:1

Мария Саккари (Греция) – Мари Боузкова (Чехия)

7:5|6:4