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WTA. Мария Саккари вышла в финал Гвадалахары, где сыграет с Джессикой Пегулой
В полуфинале обыграла Мари Боузкову
Фото: Action Network
Гвадалахара (WTA), греческая теннисистка Мария Саккари победила в полуфинале мексиканского Мастерса чешку Мари Боузкову. В решающем матче ей предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.
Предстоящий финал станет для Саккари четвертым в текущем сезоне и седьмым в карьере. В первых шести финалах Мария одержала всего одну победу. Для Пегулы же это второй финал в году и пятый – в карьере. У нее также всего одна победа.
Открытые корты, хард
Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)
7:6|6:1
Мария Саккари (Греция) – Мари Боузкова (Чехия)
7:5|6:4
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