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Винус Уильямс показала фото в эпатажном наряде
Теннисистка выступила в одиночном разряде
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях.
42-летняя спортсменка выложила фотографию в эпатажном наряде: большие тёмные очки, белый свитер и эффектное платье на нём.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк.
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