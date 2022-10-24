Винус Уильямс показала фото в эпатажном наряде

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях.

42-летняя спортсменка выложила фотографию в эпатажном наряде: большие тёмные очки, белый свитер и эффектное платье на нём.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк.