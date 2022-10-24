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Тренер Симоны Халеп поддержал теннисистку в допинг-скандале
Сейчас идет расследование
Фото: Noticias del Tenis
Даррен Кейхилл, бывший тренер румынской теннисистки Симоны Халеп, поддержал свою экс-подопечную, которая сейчас замешана в допинг-скандале и отстранена от тенниса.
"Хоть я больше не работаю с Симоной, я бы хотел поговорить о человеке, которого я знаю, и о спортсменке, с которой я работал шесть лет. Первое и самое важное – невозможно, чтобы Симона намеренно принимала запрещённые вещества. Точно. Невозможно.
Она из тех спортсменов, которые переживают по поводу каждого выписанного врачами препарата, по поводу каждой добавки, которую она использовала. Симона постоянно твердила: "Пожалуйста, проверьте дважды, трижды, чтобы это было разрешено и безопасно. Если не уверены, я принимать не буду".
Мы оба верим в программу тестирования и часто обсуждали количество проверок на турнирах и вне соревнований. Она никогда на них не жаловалась, осознавая, что других проверяют так же часто. Для неё было важно бороться с чистыми соперницами. Это важно для всех. Система не идеальна, но она работает. Симона безупречно честна, и она уважает коллег. Она любит игру и всегда была скромной, дружелюбной чемпионкой.
Честность всегда была её самой сильной стороной и слабостью. Мы часто смеялись из-за того, что она не умеет врать даже во благо. Если ей задать вопрос на пресс-конференции, то она честно ответит. Она никогда не скрывает своё настроение, даже когда это идёт ей во вред.
Это Симона. Ровно такая, какая есть. Она построила потрясающую карьеру и наследие, пройдя по тяжёлому и правильному пути.
Сейчас её дело расследуют, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы. Как сказала Симона, начинается самый сложный матч в её жизни. Я в неё верю. Всегда верил и честно скажу, что сейчас верю как никогда. Я поддерживаю Симо", – написал в своих социальных сетях Даррен Кейхилл.
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