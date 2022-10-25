Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович сыграет на Итоговом турнире АТР
Серб имеет все шансы побороться за титул
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров серии "Больших шлемов" Новак Джокович подтвердил, что сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), пишет Ubi Tennis.
Соревнования стартуют в 13 ноября и продлятся до 20 ноября.
Напомним, что Новак уже неоднократно становился чемпионои Итогового турнира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Селтик - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 октября 2022
- Нехватка признания, Нойер-революционер и почему конкуренция вредит. Большое интервью лучшего вратаря мира-2022
- Проблемы Днепра-1: три игрока вылетели из-за травм
- Винус Уильямс показала фото в эпатажном наряде
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн