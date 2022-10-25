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Джокович сыграет на Итоговом турнире АТР

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Джокович сыграет на Итоговом турнире АТР

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров серии "Больших шлемов" Новак Джокович подтвердил, что сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), пишет Ubi Tennis.

Соревнования стартуют в 13 ноября и продлятся до 20 ноября.

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Напомним, что Новак уже неоднократно становился чемпионои Итогового турнира.

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В статье: Новак Джокович
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