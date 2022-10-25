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Впервые за 12 лет в топ-4 рейтинга WTA попали сразу две американки

Теннис
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Теннисистки показывают отличные результаты

Впервые за 12 лет в топ-4 рейтинга WTA попали сразу две американки

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула в обновлённом рейтинге WTA оказались в топ-4. Впервые с 2010 года сразу две американские теннисистки находятся в первой четвёрке мирового рейтинга.

Пегула поднялась на третье место в обновлённом рейтинге после победы на турнире в Гвадалахаре (США). Это самое высокое место в рейтинге в карьере Пегулы. В свою очередь, Гауфф поднялась с седьмого на четвёртое место.

В последний раз сразу две американки были в топ-4 рейтинга ещё в октябре 2010 года. Тогда места у вершины занимали Серена Уильямс (второе) и Винус Уильямс (четвёртое).

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В статье: Кори Гауфф Джессика Пегула
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