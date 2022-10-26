  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доминик Тим получил уайлд-кард на квалификацию Мастерса Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминик Тим получил уайлд-кард на квалификацию Мастерса Париже

Теннис
(1 голосов)

Теннисист поборется за титул

Доминик Тим получил уайлд-кард на квалификацию Мастерса Париже

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим выступит в квалификации турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Он получил уайлд-кард в квалификацию.

Приглашение принять участие в квалификации получили Юго Гастон, Уго Умбер и Кентен Алис. Уайлд-кард в основную сетку получили Жиль Симон, Ришар Гаске, Адриан Маннарино и Артур Риндеркнеш.

Соревнования будут проходить на следующей неделе. "Мастерс" в Париже — последний турнир перед Итоговым чемпионатом ATP.

Сейчас Тим выступает на домашнем турнире в Вене (Австрия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде