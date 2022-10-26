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Доминик Тим получил уайлд-кард на квалификацию Мастерса Париже
Теннисист поборется за титул
Австрийский теннисист Доминик Тим выступит в квалификации турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Он получил уайлд-кард в квалификацию.
Приглашение принять участие в квалификации получили Юго Гастон, Уго Умбер и Кентен Алис. Уайлд-кард в основную сетку получили Жиль Симон, Ришар Гаске, Адриан Маннарино и Артур Риндеркнеш.
Соревнования будут проходить на следующей неделе. "Мастерс" в Париже — последний турнир перед Итоговым чемпионатом ATP.
Сейчас Тим выступает на домашнем турнире в Вене (Австрия).
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