Энди Маррей мог завершить карьеру

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей рассказал, что был близок к тому, чтобы закончить карьеру.

"Послушайте, я знаю, что был на грани того, чтобы больше никогда не играть в теннис. Но, когда я начал входить в ритм, я понял, что это возможно. Я должен очень осторожно выибрать метод тренировок и время для них.

Считаю, этот сезон прошёл позитивно, поскольку я смог играть почти без травм. Но меня очень разозлили проблемы с мышцами живота непосредственно перед Уимблдоном. Я знаю, что всё ещё нахожусь на хорошем уровне", — приводит слова Маррея Daily Express.