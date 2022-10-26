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Энди Маррей мог завершить карьеру
Но все изменили успехи теннисиста
Фото: HBW News
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей рассказал, что был близок к тому, чтобы закончить карьеру.
"Послушайте, я знаю, что был на грани того, чтобы больше никогда не играть в теннис. Но, когда я начал входить в ритм, я понял, что это возможно. Я должен очень осторожно выибрать метод тренировок и время для них.
Считаю, этот сезон прошёл позитивно, поскольку я смог играть почти без травм. Но меня очень разозлили проблемы с мышцами живота непосредственно перед Уимблдоном. Я знаю, что всё ещё нахожусь на хорошем уровне", — приводит слова Маррея Daily Express.
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