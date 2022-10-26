Джокович: Готовлюсь к заключительным турнирам года

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о собственном настрое на турнир серии "Мастерс", который пройдёт в Париже (Франция). Джокович признался, что уверен в собственных силах.

"Я отправлюсь в Париж. Готовлюсь к заключительным турнирам года, "Мастерсу" в Париже и Итоговому турниру ATP. Чувствую себя хорошо.

Последние турниры в Астане и Тель-Авиве, победы и титулы, повысили мой уровень уверенности в собственных силах", — приводит слова Джоковича Sportal.

Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября.