Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Готовлюсь к заключительным турнирам года
Серб сыграет на Итоговом турнире
Фото: GQ India
Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о собственном настрое на турнир серии "Мастерс", который пройдёт в Париже (Франция). Джокович признался, что уверен в собственных силах.
"Я отправлюсь в Париж. Готовлюсь к заключительным турнирам года, "Мастерсу" в Париже и Итоговому турниру ATP. Чувствую себя хорошо.
Последние турниры в Астане и Тель-Авиве, победы и титулы, повысили мой уровень уверенности в собственных силах", — приводит слова Джоковича Sportal.
Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября.
Популярное сейчас
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- "Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана
- Хавбек Селтика: Знали, что Мудрик - игрок высшего класса. Он нас наказал
- Тренер Симоны Халеп поддержал теннисистку в допинг-скандале
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО