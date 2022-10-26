Циципас вышел во второй круг турнира в Вене

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который продлится до 30 октября.

В стартовом матче Циципас обыграл представителя Австрии Денниса Новака.

Стефанос Циципас - Деннис Новак 7:6 (7:2), 6:2

Встреча продлилась 1 час 30 минут. Циципас восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Новака пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Циципаса станет 27-я ракетка мира хорват Борна Чорич.