Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче второго круга Алькарас (1) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (35-й номер рейтинга).

Карлос Алькарас - Ботик ван де Зандсхулп 6:4, 6:2

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету ван де Зандсхулпа три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За место в полуфинале Алькарас сразится с Пабло Карреньо-Бустой (Испания, 5).