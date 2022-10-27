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Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Испанец продолжает укреплять свои позиции
Фото: Defector
Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче второго круга Алькарас (1) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (35-й номер рейтинга).
Карлос Алькарас - Ботик ван де Зандсхулп 6:4, 6:2
Встреча продлилась 1 час 27 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету ван де Зандсхулпа три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За место в полуфинале Алькарас сразится с Пабло Карреньо-Бустой (Испания, 5).
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