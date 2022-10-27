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Энди Маррей покидает турнир в Базеле в 1/8 финала
Шотландец проиграл два сета
Фото: HBW News
Шотландский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он завершил свой путь на турнире в матче второго круга с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Роберто Баутиста-Агут - Энди Маррей 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. 22-я ракетка мира Баутиста-Агут сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Маррей, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Брэндон Накашима — Стэн Вавринка.
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