Энди Маррей покидает турнир в Базеле в 1/8 финала

Шотландский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он завершил свой путь на турнире в матче второго круга с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Роберто Баутиста-Агут - Энди Маррей 6:3, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. 22-я ракетка мира Баутиста-Агут сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Маррей, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Брэндон Накашима — Стэн Вавринка.