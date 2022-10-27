Доминик Тим объявил о завершении сезона

Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что завершил сезон.

Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира в Вене (Австрия).

Ранее сообщалось, что австрийский теннисист планирует выступить в квалификации "Мастерса" в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия).

Сезон Тим завершает на 108-м месте в рейтинге ATP.