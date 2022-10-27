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Доминик Тим объявил о завершении сезона
Результаты теннисиста далеки от идеала
Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что завершил сезон.
Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира в Вене (Австрия).
Ранее сообщалось, что австрийский теннисист планирует выступить в квалификации "Мастерса" в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия).
Сезон Тим завершает на 108-м месте в рейтинге ATP.
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