Борна Чирич обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Вене

Хорватский теннисист Борна Чорич стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Борна Чорич - Стефанос Циципас 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Чорич, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся пятой ракеткой мира, 13 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира Чорич сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.