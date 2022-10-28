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Борна Чирич обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Вене

Теннис
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Все решилось в заключительном сете

Борна Чирич обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Вене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский теннисист Борна Чорич стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Борна Чорич - Стефанос Циципас 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Чорич, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся пятой ракеткой мира, 13 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира Чорич сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

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В статье: Борна Чорич
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