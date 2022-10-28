Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В новом теннисном сезоне появится ещё один турнир
И он будет первым в новом году
Фото: sport.ru
Пресс-служба Tennis Australia сообщила, что в начале следующего сезона состоится новый командный турнир. Он будет проходить в Сиднее, Перте и Брисбене (все — Австралия). Смешанные командные соревнования будут называться United Cup, они пройдут с 29 декабря по 8 января.
На турнире выступят 18 сборных. Шесть будут отбираться по мужскому рейтингу, ещё шесть — по женскому и шесть — по лучшему комбинированному. Встречи будут состоять из двух мужских, двух женских и одного смешанного матча.
Призовой фонд соревнований составит $ 15 млн.
Популярное сейчас
- Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore
- Шахтер не растит из Мудрика эгоиста, Динамо достигает футбольного дна. Аудиомнение #174
- Не столица. В Украине появился город, делегировавший Украине двух участников плей-офф европейских турниров
- Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО