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В новом теннисном сезоне появится ещё один турнир

Теннис
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И он будет первым в новом году

В новом теннисном сезоне появится ещё один турнир

Фото: sport.ru

Новина українською

Пресс-служба Tennis Australia сообщила, что в начале следующего сезона состоится новый командный турнир. Он будет проходить в Сиднее, Перте и Брисбене (все — Австралия). Смешанные командные соревнования будут называться United Cup, они пройдут с 29 декабря по 8 января.

На турнире выступят 18 сборных. Шесть будут отбираться по мужскому рейтингу, ещё шесть — по женскому и шесть — по лучшему комбинированному. Встречи будут состоять из двух мужских, двух женских и одного смешанного матча.

Призовой фонд соревнований составит $ 15 млн.

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В статье: теннис
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