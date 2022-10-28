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Ник Кирьос призвал организаторов Australian Open допустить Новака Джоковича к турниру
Серб пропускал его из-за вакцинации
Фото: Tennis World
Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что ему хотелось бы, чтобы 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович сыграл на Открытом чемпионате Австралии 2023 года.
В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир. Ему выписали трёхлетний бан на въезд в страну. Однако в Австралии сменилось правительство, и запрет могут отменить.
"Нам нужны такие игроки. Мы хотим, чтобы здесь выступали лучшие игроки в мире. Я как участник хотел бы видеть здесь Новака.
В последние девять месяцев ему пришлось непросто. Надеюсь, в этот раз Австралия примет его с распростёртыми объятиями", — приводит слова Кирьоса WA Today.
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