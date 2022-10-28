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Чорич: В первом сете Стефанос играл очень хорошо

Теннис
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Теннисист прокомментировал результат матча

Чорич: В первом сете Стефанос играл очень хорошо

Новина українською

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6.

"Я понимал, что должен бороться. В первом сете Стефанос играл очень хорошо. В то же время я не могу сказать, что сам играл плохо. Но Циципас всё делал слишком быстро.

Во втором сете я проиграл подачу, мне немного не повезло в том гейме. Но затем я говорил, что мне нужно бороться изо всех сил. Всегда делаю именно так.

Есть ли у меня психологическое преимущество над Циципасом? Я так не думаю. Но в каждом матче с ним я показываю свой лучший теннис. Мне нравится играть с ним", — сказал Чорич после матча.

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В статье: Борна Чорич
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