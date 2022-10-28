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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Базеле

Теннис
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Испанец легко справился оппонентом

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Базеле

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Испанец Карлос Алькарас переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии.

Алькарас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Карреньо-Буста не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Карлоса Алькарас один эйс, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира в Базеле Карлос Алькарас сойдётся с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

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В статье: Карлос Алькарас
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