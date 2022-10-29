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Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Мексике
Победы впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила в полуфинальном матче турнира WTA 125 в Мексике. В поединке за право сыграть в решающем матче соревнований наша спортсменка в паре с Аной-Леной Фридсам уступили словацко-индонезийскому дуэту Терезия Михалкова / Альдила Сутджиади.
Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 4 подачи на вылет, 2 из 7 использованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
В решающем матче за главный титул соревнований пара Михалкова/Сутджиади встретится с дуэтом Крюгер/Мандалик.
Напомним, что ранее Ник Кирьос призвал организаторов Australian Open
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