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Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Мексике

Теннис
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Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Мексике

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила в полуфинальном матче турнира WTA 125 в Мексике. В поединке за право сыграть в решающем матче соревнований наша спортсменка в паре с Аной-Леной Фридсам уступили словацко-индонезийскому дуэту Терезия Михалкова / Альдила Сутджиади.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 4 подачи на вылет, 2 из 7 использованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

В решающем матче за главный титул соревнований пара Михалкова/Сутджиади встретится с дуэтом Крюгер/Мандалик.

Напомним, что ранее Ник Кирьос призвал организаторов Australian Open допустить Джоковича на турнир.

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В статье: Надежда Киченок
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