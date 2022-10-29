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Элина Свитолина показала первую прогулку с дочерью. Фото
Прекрасная мама
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала первое фото из прогулки со своей дочерью Скаи. Соответствующий снимок наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Надежда Киченок
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