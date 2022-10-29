Элина Свитолина показала первую прогулку с дочерью. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала первое фото из прогулки со своей дочерью Скаи. Соответствующий снимок наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Мексике.