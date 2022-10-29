Людмила Киченок узнала соперниц в первом туре Итогового турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на Итоговом турнире 2022. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко сразится за главный титул соревнований.

В стартовом матче, который состоится 1 ноября, вышеупомянутая пара сыграет против бельгийско-российского дуэта Элиз Мертенс/вероника кудерметова.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.