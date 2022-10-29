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Людмила Киченок узнала соперниц в первом туре Итогового турнира
Украинка сыграет в паре
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на Итоговом турнире 2022. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко сразится за главный титул соревнований.
В стартовом матче, который состоится 1 ноября, вышеупомянутая пара сыграет против бельгийско-российского дуэта Элиз Мертенс/вероника кудерметова.
Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Надежда Киченок
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