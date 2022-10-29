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Людмила Киченок узнала соперниц в первом туре Итогового турнира

Теннис
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Украинка сыграет в паре

Людмила Киченок узнала соперниц в первом туре Итогового турнира

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на Итоговом турнире 2022. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко сразится за главный титул соревнований.

В стартовом матче, который состоится 1 ноября, вышеупомянутая пара сыграет против бельгийско-российского дуэта Элиз Мертенс/вероника кудерметова.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Мексике.

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В статье: Людмила Киченок Итоговый чемпионат WTA
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