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Марта Костюк показала фото своего бойфренда
Официально занята
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram показала загадочное фото с незнакомцем. Судя по контексту – это новый бойфренд нашей спортсменки.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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