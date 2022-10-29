Марта Костюк показала фото своего бойфренда

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram показала загадочное фото с незнакомцем. Судя по контексту – это новый бойфренд нашей спортсменки.

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала фото с прогулки с дочерью.