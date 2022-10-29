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Марта Костюк показала фото своего бойфренда

Теннис
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Марта Костюк показала фото своего бойфренда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram показала загадочное фото с незнакомцем. Судя по контексту – это новый бойфренд нашей спортсменки.

Марта Костюк показала фото своего бойфренда - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала фото с прогулки с дочерью.

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В статье: Марта Костюк
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