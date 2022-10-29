  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР. Первая ракетка мира Алькарас проиграл в полуфинале турнира в Базеле
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР. Первая ракетка мира Алькарас проиграл в полуфинале турнира в Базеле

Теннис
(1 голосов)

Его обыграл Феликс Оже-Алиассим

АТР. Первая ракетка мира Алькарас проиграл в полуфинале турнира в Базеле

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Базель (АТР), первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас потерпел поражение в полуфинале швейцарского турнира. Его сумел обыграть канадец Феликс Оже-Алиассим, двенадцатая ракетка мира.

Для Феликса это уже двенадцатая победа подряд. Ранее он выиграл турниры в Антверпене и Флоренции. В финале ему предстоит сыграть либо с датчанином Хольгером Руне, либо с испанцем Роберто Батистой-Агутом.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания)

6:3|6:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Феликс Оже Альяссим Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде