АТР. Первая ракетка мира Алькарас проиграл в полуфинале турнира в Базеле

Базель (АТР), первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас потерпел поражение в полуфинале швейцарского турнира. Его сумел обыграть канадец Феликс Оже-Алиассим, двенадцатая ракетка мира.

Для Феликса это уже двенадцатая победа подряд. Ранее он выиграл турниры в Антверпене и Флоренции. В финале ему предстоит сыграть либо с датчанином Хольгером Руне, либо с испанцем Роберто Батистой-Агутом.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания)

6:3|6:2