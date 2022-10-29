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АТР. Первая ракетка мира Алькарас проиграл в полуфинале турнира в Базеле
Его обыграл Феликс Оже-Алиассим
Фото: Reuters
Базель (АТР), первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас потерпел поражение в полуфинале швейцарского турнира. Его сумел обыграть канадец Феликс Оже-Алиассим, двенадцатая ракетка мира.
Для Феликса это уже двенадцатая победа подряд. Ранее он выиграл турниры в Антверпене и Флоренции. В финале ему предстоит сыграть либо с датчанином Хольгером Руне, либо с испанцем Роберто Батистой-Агутом.
Крытые корты, хард
Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания)
6:3|6:2
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