АТР. Хольгер Руне вышел в третий финал за месяц, и четвертый – в жизни

Базель (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута, и вышел в финал турнира серии АТР 500. Для датчанина этот финал стал третьим за текущий месяц, и четвертый – за всю карьеру.

В Софии Руне проиграл Хуслеру, в Стокгольме – обыграл Циципаса. В предстоящем же финале Хольгер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Алиассимом, 12-й ракеткой мира. Примечательно, что Феликс выиграл каждый из последних своих 12 матчей, и взял два титула подряд.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

7:6|7:6

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания)

6:3|6:2