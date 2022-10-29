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АТР. Хольгер Руне вышел в третий финал за месяц, и четвертый – в жизни

Теннис
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Там его уже ждет Феликс Оже-Алиассим

АТР. Хольгер Руне вышел в третий финал за месяц, и четвертый – в жизни

Фото: Stockholm Open

UA-Футбол
Новина українською

Базель (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута, и вышел в финал турнира серии АТР 500. Для датчанина этот финал стал третьим за текущий месяц, и четвертый – за всю карьеру.

В Софии Руне проиграл Хуслеру, в Стокгольме – обыграл Циципаса. В предстоящем же финале Хольгер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Алиассимом, 12-й ракеткой мира. Примечательно, что Феликс выиграл каждый из последних своих 12 матчей, и взял два титула подряд.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

7:6|7:6

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания)

6:3|6:2

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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